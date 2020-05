Holyfield anuncia su regreso y las redes claman por una pelea contra Mike Tyson

El mítico Evander Holyfield vuelve a ocupar titulares después de anunciar que volverá a ponerse los guantes. El excampeón del mundo de los pesos pesados participará en varias peleas de carácter benéfico, según anunció a través de sus redes sociales, lo que provocó una oleada de comentarios y reacciones que se dirigían en la misma dirección: le pidieron de forma masiva que vuelva a pelear contra Mike Tyson.

A sus 57 años Holyfield no adelantó a quién se medirá, pero da la casualidad de que el propio Tyson también anunció que volverá a subir al ring por motivos solidarios.

Holyfield y Tyson, de 53 años, protagonizaron la pelea estelar de la velada llamada "The Sound and the Fury" ("El Sonido y la Furia"), que después se conoció como "The Bite of '97" ("La Mordida del '97"), que se celebró en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (Nevada).

Aquel combate, celebrado el 28 de junio de 1997 con el titulo del campeonato de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego, dio la vuelta al mundo después de que Tyson le arrancase de un bocado parte de la oreja derecha a Holyfield.