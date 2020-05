Schuster critica que Real Sociedad y Athletic jueguen la final de Copa del Rey por los pitos al himno: "No se debe jugar por los dos que están ahí"

Con la vuelta de los equipos de fútbol a los entrenamientos, el horizonte para volver a ver partidos se aclara ligeramente. La intención es disputar las jornadas que quedan de LaLiga en junio, y conforme avancen los días, ir resolviendo las competiciones que quedan. Una de ellas es la Copa del Rey, cuya resolución debe producirse antes del 3 de agosto.

A colación de ello, se ha abierto el debate de si debe ser con público o a puerta cerrada. Al respecto estaban debatiendo en 'El Transistor' de Onda Cero cuando Bernd Schuster, habitual tertuliano del programa, se desmarcó con una opinión inesperada.

"No se debe jugar la final por los dos que están ahí. Que lo jueguen, pero sin público. Con público no lo entiendo. Por un lado estamos con mucho miedo", dijo al respecto, a lo que posteriormente se le preguntó el motivo.

"No tengo mucha simpatía a estos dos equipos. Yo no lo vería. Es una final que yo no vería por televisión", señaló, a lo que José Ramón de la Morena, el presentador, le interpeló que si era por los pitos al himno de España que se han convertido en habituales si llegan equipos vascos o el FC Barcelona, como ha ocurrido en los últimos años.

"A mi siempre me ha chocado mucho, de la Copa del Rey tengo otra sensación. Los pitos es algo imperdonable, no lo comparto. Es muy dificil. Son las noches más bonitas que he vivido como futbolista, no lo entiendo", argumentó Schuster.

🔹Bernd Schuster en @ElTransistorOC “No vería una final de la Copa con esos dos equipos, no les tengo mucha simpatía.. para mí es imperdonable que se pite el himno, no lo entiendo"#Radioestadio#ContigoEnCasa

Ibai contesta

Uno de los futbolistas que puede jugar esa final es Ibai Gómez. El jugador del Athletic de Bilbao no se ha mordido la lengua contra el exentrenador de Real Madrid y Málaga, entre otros.

"Atención! ¡ÚLTIMA HORA! A partir de ahora se contratará un “experto” alemán para decidir quién juega la final de Copa. ¡A ver si hay suerte!", ha ironizado en un tuit, que completa. "EN BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSCAS! ¿No hay mascarillas con cerrojo labial? ¡Una por allí! Mamita querida Schuster! VAYA TELA", ha escrito.