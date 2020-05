Iniesta llama a niños que nacieron nueve meses después de su gol en Stamford Bridge en su 11º aniversario

Andrés Iniesta ha querido celebrar en redes sociales el undécimo aniversario del 'Iniestazo', o al menos del primero de ellos, el gol con el que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en el último minuto de las semifinales de la Champions 08/09, en Stamford Bridge.

El manchego llamó por videoconferencia a los denominados 'Hijos del Iniestzo', aquellos niños que nacieron más o menos nueve meses después del gol, un baby boom que allá por 2010 llamó la atención de los sociólogos.

Ignacio y Josep Enric fueron los afortunados que pudieron charlar un rato con el autor de uno de los goles más importantes de la historia culé. Ambos, reconocidos azulgranas, se mostraron muy contentos por la sorpresa y agradecidos con el jugador.

Como era de esperar, Iniesta fue preguntado por su posible vuelta al FC Barcelona. "Si tengo la oportunidad de volver al Barça, no sé todavía de qué, pero me gustaría. He estado ahí toda mi vida", confesó.