Disney World gana enteros para salvar la temporada de la NBA

La NBA sigue buscando la forma de que vuelva la competición, suspendida hace más de 50 días por los positivos de Rudy Gobert y Donovan Mitchell, jugadores de los Utah Jazz. No obstante, sigue sin encontrar el camino y abre una nueva posibilidad: que el parque de atracciones de Disney World de Orlando salve la temporada.

El escenario que se perfilaba para acoger los partidos como sede única del campeonato era Las Vegas, pero nuevas informaciones apuntan al célebre complejo de entretenimiento.

La teoría gana enteros por la publicación del periodista especializado Shams Charabia, quien destacó que el complejo situado en el estado de Florida podría cumplir con todos los requisitos técnicos y logísticos para que la NBA pueda concluir su temporada, siempre que se respeten las restricciones sanitarias marcadas por las autoridades.

La idea de la NBA es poder regresar durante el mes de junio para terminar el curso actual a mediados de agosto, como tarde. No obstante, no se descarta que, en caso de no encontrar una solución, se cancele la temporada.

Lo único que está claro es que, en caso de volver, los partidos de la NBA se disputarán sin público, a puerta cerrada, y con los representantes de cada equipo (jugadores, cuerpo técnico, etc) alojados en distintos hoteles para evitar el contacto con personas que puedan propagar el coronavirus.