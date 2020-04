Maldini recuerda a Michael Robinson: "Cuando hablábamos de su cáncer, casi era él el que nos animaba a nosotros"

Su voz era inconfundible. Su figura, respetada y admirada a partes iguales. El fútbol se tiñó de luto este martes con la noticia del fallecimiento a los 61 años de Michael Robinson víctima de un cáncer contra el que llevaba luchando desde hace casi dos años.

Uno de los que mejor le conocían es Julio Maldonado, más conocido como Maldini, periodista experto en fútbol internacional y con quien ha compartido casi 30 años de vivencias laborales. En los últimos seis años, el trío que formaban Maldini, Robinson y Carlos Martínez se convirtió en un clásico comentando el mejor partido de la jornada, el Partidazo.

Supongo que habrá sido un palo muy duro.



Sí, muy duro. Con él he compartido tantos viajes, tantos partidos, tantas historias. Llevo 30 años trabajando con él, realmente. Con él comenté el Mundial 2010 y llevo seis temporadas comentando la Liga. Le quería mucho, era una persona muy directa, muy honesta. Y luego tenía un sentido del humor que te lo pasabas muy bien, era una compañía muy agradable. Y sobre todo muy inteligente. Ha sido de los mejores comunicadores de España en los últimos 30 años en la lengua no materna, imagina lo que estamos hablando. Eso solo lo puede hacer un privilegiado.

Robinson hablaba muy poco español cuando llegó para jugar en Osasuna.



Sí. Pero que hablara mal español no quiere decir que no tuviera un vocabulario amplio, que lo tenía. También eso formaba un poco parte de su personalidad.

¿Qué recuerdo con Michael se le viene a la cabeza?



Cuando empecé a hacer el Partidazo con Carlos y Michael para mí era como meterme en un matrimonio. Le dije 'oye, Michael, ¿a ti esto no te molestara?'. Y casi me pega. Que si estaba loco, que qué le estaba contando. Aprendí a hacer mejor mi trabajo, me daba consejos claros de cómo hacer las cosas. Se estaba muy a gusto con él.

¿Cree que ha cambiado la forma de comunicar en España?



Sí, eso seguro. Era un gran comunicador. Se comía a la cámara. Cuando empezamos a hacer 'El día después', que lo medio inventa Alfredo Relaño pero él realmente es el que lo plasma en la pantalla. 'Lo que el Ojo no ve' lo inventa él, inventa una forma de hacer tele realmente. Profundizar en las cosas, contar historias, ver el fútbol desde otro prisma. Cambio la forma de entender la comunicación televisiva en el fútbol con 'El día después'. Es un emblema de hacer bien las cosas. Decir Informe Robinson o Robinson es decir el buen cuidado de las cosas. Es tele muy bien hecha.

¿Se refiere a buen periodismo?

Sí, programas muy currados, difíciles de hacer, que son referencia. Es el legado de Michael. El estilo plus es el estilo de Michael. No solo de él, pero de él también.

Desde fuera daba la sensación de que lo estaba llevando bien. ¿Era así?



Nos contó que tenía cáncer hace dos años pero cuando hablábamos de ello casi era él el que nos animaba a nosotros. Nosotros nos hundíamos cuando hablábamos del tema, pero él sacaba el tema quitándole importancia sabiendo lo que tenía. Hemos vivido las idas y venidas, las mejoras y cuando empeoraba. Pero él lo decía con un tono casi de humor, de verdad. Él decía, 'mira, a ver el cáncer puede que me acabe matando, pero no me va a matar en vida'. Su último partido fue el que el Atlético ganó en Liverpool y unos días después me escribió y me dijo 'debo estar muy mal ya porque me parece que el Atleti ganó en Anfield'. Bromeaba y te hacía sentir bien. Me consta que no ha sufrido.

Él se ha ido muy joven, con 61 años, pero ha vivido tres vidas en una. Ha sido campeón de Europa con el Liverpool, futbolista estrella, toda la gente y su familia le adoraba y ha sido una estrella de la tele. Es un poco lo que queda. Se marcha con el Liverpool campeón de Europa, con la Premier casi ganada y haciendo el último partido en Anfield. Es increíble, el destino es así.