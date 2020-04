Somos la generación de Robinson

Formo parte de esa generación que conoció a Michael Robinson dando un pase de pecho después de marcar goles en El Sadar, y que le siguió en los partidos del domingo por la tarde con Carlos Martínez o en El Día Después con Ignacio Lewin o que jugó con el PC Fútbol que le llevaba en su portada. Cuando pienso en la expresión “más quemao que la moto de un hippie” automáticamente se me viene su imagen sonriendo. Porque era así, de sonrisa fácil. Hasta para recordarte que estaba trabajando mientras te firmaba un autógrafo en El Molinón.

Ha sido un regalo de esta vida y de esta profesión poder compartir algún viaje, alguna sobremesa y algún partido con él. Su apunte, su referencia histórica, su anécdota o su recuerdo personal siempre le añadía valor a su comentario. Coincidí poco con él, ni me acerco a los recuerdos de viajes con Carlos, Julio, Mónica o mi tocayo Sierra, pero lo suficiente para escucharle contar la cara B de los penaltis de la final de la Copa de Europa que le gana a la Roma. Quién tenía que tirar, quién no quería mirar… o a quién no le dejaban ni querer lanzar.

Será difícil recordarlo por algo en especial, aunque tengo claro un recuerdo personal: entrar en Anfield a su lado hace ahora un año. Fue una sensación especial, porque no era cualquier estadio ni cualquier partido. No le daba mucho crédito a la remontada del Liverpool en el coche que nos llevaba a todo el equipo de Movistar+ al estadio, y nos erizó a todos la piel cuando comenzó a cantar “When you walk through a storm...” antes de conectar. La guinda la puso después en el Metropolitano. Nadie le podrá negar que ya forma parte de la historia de nuestra televisión. Todos los que vivimos de manera intensa esta profesión nos quedamos un poquito huérfanos, y le vamos a echar de menos. No es fácil dejar huella en una generación. No caminaremos solos. Ni Michael tampoco.