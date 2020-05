¿Qué es la calistenia? El deporte de moda que se practica en la calle

La calistenia constituye una muy buena opción para aquellas personas que quieran ponerse en forma al aire libre, realizar ejercicio y trabajar y tonificar diferentes partes del cuerpo sin necesidad de pisar el gimnasio.

Si eres de esas personas que lo ha intentado con las mancuernas, las máquinas y las poleas del gimnasio, pero no le has encontrado ningún divertimento ni has conseguido tener una rutina que de verdad te guste, la calistenia es otra alternativa que quizás te atraiga más.

¿Qué es la calistenia?

La calistenia es una forma de entrenamiento que se fundamenta, principalmente, en el peso corporal, sin la necesidad de cargar peso y resistencia adicional. Permite conseguir un alto desarrollo muscular y constituye también un gran trabajo cardiovascular, según la web de Calistenia.net, de Alejo Marino, entrenador personal especializado en Calistenia.

La palabra calistenia viene del griego kallos (belleza y sthenos (fortaleza), y en esta práctica se incluyen ejercicios básicos como, por ejemplo, las dominadas, las sentadillas o las flexiones. También comprende ejercicios estáticos, que consisten en mantener una posición por un tiempo determinado con la mejor forma posible, y ejercicios dinámicos, enfocados en el desarrollo de agilidad y reflejos.

Entre las ventajas de este deporte se encuentra, en primer lugar, que se puede realizar en cualquier lugar, desde al aire libre, hasta en una habitación. Además, al contrario que el gimnasio, esta forma de entrenamiento es gratuita. Por último, los ejercicios que se realizan se pueden adaptar a cualquier persona.

Por otro lado, la calistenia se puede practicar cada vez más utilizando los parques que se encuentran al aire libre en muchas ciudades, especiales para realizar este deporte, ya que tienen barras para poder hacer diferentes tipos de ejercicios.