Shaquille O'Neal se ofrece a pagar el funeral de un niño de 11 años que murió en un accidente

Shaquille O'Neal es uno de los jugadores más grandes en pasar por la NBA en tamaño y corazón. El histórico pívot trotamundos de la liga americana es asiduo en los titulares de los medios y la mayoría de ocasiones por sus buenas acciones.

Hace unos días se hizo viral el gesto de Shaq con unos niños en una tienda a los que le regaló un ordenador a cada uno sin que se dieran cuenta, mientras estos curioseaban asombrados el último modelo de Apple, expuesto en la tienda.

Shaquille O'Neal demuestra su grandeza, no sólo física sino también humana, ve a dos chicos (que hablan en español, por cierto) en una tienda Apple ensemismados con dos ordenadores y se los regala.

😱😍🔝💯

pic.twitter.com/7TDooDY1cG — Anastasio Ríos (@Tasio93) April 27, 2020

Ahora ha salido a la luz otro gesto de bondad del pívot, que se ha ofrecido a pagar los costes del funeral de un niño de 11 años, Keshon Batiste, que perdió la vida el pasado 10 de abril en un accidente de tráfico junto con otro niño de 12 años.

La familia Batiste no tenía un seguro que respaldase los gastos del entierro, por lo que sus allegados crearon una cuenta en GoFundMe, un portal para recaudar fondos. Phil Conrad, amigo de O'Neal, en declaraciones para KLFY.com, reveló que el exjugador quiso volcarse con la familia Batiste cuando se enteró de los sucesos. "Shaq me llamó y me pidió que llamara a la familia en su nombre y me comunicara con él", dijo Conrad.

"Cuando le devolví la llamada y le dije que la familia había recaudado más de 3.000 dólares en un GoFundMe, pero que aún le faltaba lo que necesitaban, él detuvo inmediatamente lo que estaba haciendo y me envió dinero, y yo firmé un cheque", desveló el amigo del exjugador.