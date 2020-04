La vuelta tras el coronavirus divide al fútbol europeo

El fútbol se enfrenta a un panorama complejo e inédito y el regreso no será el mismo en el fútbol europeo, pues cada país tiene circunstancias distintas y Gobiernos diferentes. Pese a la insistencia de la UEFA en que hay que hacer lo imposible por acabar las temporadas, ya es seguro que eso no va a pasar en todas las ligas continentales, pues ayer Países Bajos confirmó que la Eredivisie está oficialmente cancelada. Mientras, a apenas unos kilómetros, Alemania, país fronterizo al neerlandés, es el caso contrario y tiene previsto volver ya en mayo.

España: entrenar en mayo,volver a jugar en junio

España se encuentra en el punto intermedio. LaLiga quiere volver a toda costa y tras la reunión del sábado con la Federación y el CSD se elaboró un plan de actuación para el regreso. Éste consiste en volver a los entrenamientos a principios de mayo (previsiblemente el lunes 11) para reiniciar LaLiga a principios de junio. Será, eso sí, condicionado a lo que diga Sanidad, que siempre tendrá la última palabra.

En dicha reunión no estuvieron presentes los jugadores. La explicación de Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, es que el motivo era que juntar a LaLiga y la RFEF únicamente era para que ambos organismos pusieran fin a sus interminables batallas y desencuentros. Pero la AFE avisó este miércoles de que "cualquier decisión en la toma de decisiones debe ser consensuada con los/las futbolistas".

Sin público, algo inevitable

"Jugar sin público será inevitable durante, probablemente, bastantes meses. Todo dependerá de cuándo se encuentre una vacuna, y eso tiene sus plazos científicos", reconoció Irene Lozano en TVE.

Eso sí, hay bastante concienciación entre la gente en este aspecto. El 93% de los aficionados al deporte considera que se sentirían inseguros asistiendo a un partido de en España mientras que no haya una vacuna para el coronavirus, según la Universidad de Murcia.

La Eredivisie, cancelada

Pese a que la desescalada ya ha comenzado en los Países Bajos (este miércoles el Gobierno anunció la reapertura paulatina de las escuelas de Educación Primaria y las guarderías el 11 de mayo, y que permitirá a los niños volver a entrenar en grupo a partir de la semana que viene), toda la actividad deportiva ha sido cancelada hasta el menos el 1 de septiembre.

La decisión del Ejecutivo choca frontalmente con la decisión que habían tomado los clubes de volver a los entrenamientos a mediados de mayo.

Eso sí, el problema económico no es tan grave, pues los operadores televisivos ya habían dicho que pagarían pasara lo que pasara con la liga. Ahora falta por resolver aspectos como sí hay o no campeón (el Ajax iba líder con los mismos puntos que el AZ Alkmaar), quién va a las competiciones europeas y si hay o no ascensos o descensos... siempre que el Gobierno neerlandés no dé marcha atrás en su decisión.

La Bundesliga, en mayo

Con los jugadores de los equipos alemanes ya entrenando desde la semana pasada, la Bundesliga apunta a ser la primera de las grandes ligas en la que vuelve a rodar el balón.

Markus Söder, primer ministro bávaro, dejó caer una fecha este martes: el 9 de mayo. Además, la competición germana está elaborando un plan para que los partidos no sean totalmente a puerta cerrada, sino que además de jugadores, cuerpo técnico y personal de la liga, también haya hasta 300 personas como público.

El sindicato alemán de policía se muestra, sin embargo, en contra. "Incluso sin una epidemia, el fútbol requiere de un intenso despliegue de personal policial", argumenta el sindicato, que cree que hay peligro de que se reúnan aficionados fuera de los estadios para animar a sus equipos.

Retraso en el Calcio

Pese a que los clubes italianos querían volver a los entrenamientos el lunes 4 de mayo y que la decisión fuera tomada este mismo miércoles, de momento no será así. El ministro de deportes, Vincenzo Spadafora, se reunió con la Federación Italiana y con los clubes de la Serie A y pospuso la decisión sobre una posible vuelta del Calcio.

La decisión será tomada en los próximas días, en los que habrá una reunión con el ministro de Sanidad italiano, en espera de que el país transalpino alivie en parte las medidas de confinamiento a partir del 3 de mayo.