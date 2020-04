Joaquín le confiesa a Márquez su mala experiencia con una moto que le regaló a su mujer: "A la semana la vendí"

El futbolista Joaquín y el piloto Marc Márquez ya han coincidido varias veces, merced a los patrocinadores que les unen, y ahora ha sido vía instagram cuando han mostrado el buen rollo que les une.

En una directo desde la cuenta del capitán bético, y no sin dificultades técnicas, el piloto y él protagonizaron una charla para sobrellevar y hacer sobrellevar a sus fans el confinamiento.

Hablaron de todo: de cómo se entrenan, de si volverá el fútbol y las motos al calendario este año... Pero fueron las anécdotas personales las que dieron más juego. Una de ellas versó de la dificultad de estar tanto tiempo en casa. "El otro día puse el lavavajillas y casi le corto las venas a mi mujer, con todos los cuchillos para arriba", bromeaba Joaquín. "Intenté cocinar y quemazo al canto. Voy aprendiendo a base de quemazos", contaba entre risas un Márquez que mostró las marcas que le dejó este incidente.

Otro accidente de Márquez fuera de los circuitos se produjo, precisamente, en un campo de fútbol: en el Camp Nou. "Yo no sé qué hice, pero con las botitas esas de bailarinas que os dan... Me tropecé", confesó el campeón de MotoGP, ante la carcajada del bético.

Las motos es algo que a Joaquín le gusta ver, pero no probar. De hecho, sólo tuvo una y no fue para él, sino para su esposa. "Le regalé una a mi mujer y a la semana la vendí. Enamorado, le regalas lo que sea. Era una CBR. La primera semana, bien. Me monté y en la primera rotonda no tiene otra cosa que tumbarse. Tuve que poner la mano. Le pegué en el casco: 'Para'. Y me fui andando y la vendí. A mí me da mucho respeto", confesó el futbolista.

El italiano inventado de Joaquín ("quería hablarlo al segundo día") también salió en la charla, entre risas, a lo que Márquez le defendió: "los españoles en el paddock hablamos italiano, pero ellos no hablan español".