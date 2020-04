Jovic tendrá que declarar ante la Fiscalía de Belgrado por saltarse el confinamiento

La situación de Luka Jovic en Serbia sigue siendo complicada después de que el jugador del Real Madrid fuera acusado de saltarse el confinamiento para celebrar el cumpleaños de su novia.

El delantero pidió perdón y admitió "no estar bien informado" sobre las condiciones de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los medios serbios informan este miércoles de que Jovic tendrá que declarar ante la Fiscalía para esclarecer los hechos y se expone a a una multa que conllevaría arresto domiciliario.

De ser así, es posible que Jovic no pueda incorporarse a los entrenamientos con el resto del equipo cuando Sanidad permita el regreso a la rutina en el fútbol español.

"Pido perdón si he puesto en peligro a alguien"

Cuando trascendió que Jovic se había saltado el confinamiento, publicó un extenso escrito en sus redes sociales en el que pedía perdón por sus acciones. "Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto peligro a alguien", dijo.

Asimismo, se lamentaba el delantero de ser el centro de atención: "Me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad", escribió.