Rafa Nadal se pasa a la repostería durante el confinamiento: "A mi madre la tenía de pinche pero me ha abandonado"

Los deportistas siguen apañando en casa su tiempo libre durante este confinamiento. Acostumbrados a apenas tener tiempo libre entre entrenamientos, entrevistas y compromisos publicitarios, ahora están sacando a relucir esas aficiones (y responsabilidades) que tenían más apartadas.

El último en haber presumido de ello es Rafa Nadal, que colgó recientemente en sus redes sociales un vídeo suyo, con batidora en mano, preparando un bizcocho.

"Estoy desbordado haciendo aquí un bizcocho. A mi madre en teoría la tenía de pinche pero me ha abandonado. Podrá decir que no me ha salido muy bien luego pero yo estoy muy ilusionado con mi bizcocho", decía el tenista mientras cocinaba.

"Más fácil sería estar en el torneo de Monte Carlo (que tocaba esta semana) entrenando 3 horas de tenis. Pero por ahora es lo que toca y con buena cara", añadía al pie de la publicación.

Poco después, Rafa cumplió su promesa y compartió en su Instagram el resultado final de su creación culinaria, junto a varios mensajes instando a sus seguidores a quedarse en casa.