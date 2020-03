Así pasa el confinamiento Quique Setién: añoranza de fútbol, libros solidarios y tortilla de Thermomix

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha manifestado este viernes desde su casa que una vez que se pueda retomar el fútbol lo harán con "mucha energía y mucha fuerza", si bien ahora ha recalcado que, siendo positivos, es necesario estar en casa para combatir la pandemia del coronavirus.

"Ojalá que se os haga leve, que penséis que esto va a pasar pronto y que cuando arranquemos otra vez todo estará bien y tendremos mucha energía y fuerza para empezar de nuevo", aseguró en un vídeo facilitado por el club blaugrana.

Setién, confinado con su familia en casa, aseguró que trata de aprovechar el tiempo todo lo posible. "Intentamos mantener ciertas rutinas para no anquilosarnos. Ojalá esto pase pronto, que pasará", auguró.

"La realidad es que tratamos de mantenernos activos, pendientes de lo que hemos dejado y a lo que podamos dar continuidad desde casa. Lo que más hecho en falta es esto, es el verde", aseguró con una sonrisa mientras tocaba hojas de una planta.

Sin perder el humor, el técnico blaugrana afirma que echa de menos la "adrenalina" que le dan los partidos. "Echo de menos esa carga, esa tensión, que llevamos cuarenta años alimentando. También el entrenar, el estar con los jugadores, el buen ambiente que hay... Pero lo que más, el verde. Y esta planta es lo que más se le parece", sonríe.

Aprovecha para leer, y en estos momentos está con el libro de relatos benéfico 'Héroes del Deporte', escrito por varios periodistas deportivos y con prólogo de Andrés Iniesta. "Es un proyecto solidario iniciado hace años, con relatos de varios periodistas. Iniesta dice que detrás de un balón no hay sólo alegría, sino también solidaridad", rememoró.

"La verdad es que no soy de series, no tengo tiempo y uno se engancha pronto a ellas. Vi la de Juego de Tronos, y ya la tengo un poco olvidada. Pero no la puedo volver a ver, porque si no tengo que pedir que se alargue el confinamiento y quiero volver a entrenar", comentó.

Por otro lado, no escondió que lo suyo no es la cocina. "Me acaba de dejar mi mujer la cuchara, está saliendo una salsa de albóndigas maravillosa. Yo más que esto... Esto sí que funciona de maravilla", aseguró cogiendo a una 'Thermomix'. "Mi especialidad es la tortilla de patata, me sale fenomenal", presumió.