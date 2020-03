¿Quién dijo que con los videojuegos no se hace ejercicio?

El mundo de los videojuegos ha sufrido una auténtica revolución. Desde que comenzaron, allá por los años 50 con el mítico Tennis for two, y pasando por clásicos ochenteros como el Comecocos, los videojuegos han evolucionado hasta metas insospechadas. La variedad de temáticas y la infinidad de elementos que existen a disposición de los usuarios hoy en día es increíble. Ahora, lejos del tópico de seres sedentarios que no hacen mas que comer, los gamers pueden ser unos auténticos hachas del deporte gracias a, efectivamente, los videojuegos. El mercado ofrece multitud de videojuegos y accesorios para mantenerse en forma y, a la par, pasar un rato divertido.

La simbiosis perfecta

La última gran novedad en este terreno es el Ring Fit Adventure para la Nintendo Switch. ¿Cómo sería derrotar a los malos a golpe de sentadilla? Este videojuego, que viene acompañado de un aro - Ring-Con- y una cinta para la pierna, te invita a vivir una aventura en familia donde para hacerse con la victoria habrá que mover un poco el cuerpo.

Al comenzar, se presenta un mundo que está siendo devastado por el malvado Draco. El objetivo de los jugadores será impedirlo. Pero para avanzar, para explorar el territorio y para acabar con los enemigos, habrá que hacer ejercicio porque los movimientos del jugador en el mundo real se convertirán en acciones del personaje del juego.

Por ejemplo, para que el personaje camine, el usuario deberá moverse en el sitio. Además, según el color de los enemigos contra los que tengan que combatir, los participantes tendrán que utilizar sus puños, flexiones, dar patadas o servirse de increíbles técnicas de yoga.

El funcionamiento es sencillo. Se coloca el mando derecho en el aro y el izquierdo en la cinta. El Ring-Con ofrece resistencia y tiene un sensor que detecta los cambios y el esfuerzo realizado por el jugador. ¡No valen las trampas!

Se trata de un juego fantástico para divertirse en familia, puesto que el esfuerzo requerido para derrotar a los malos puede amoldarse al nivel de cada usuario. Además, las risas están aseguradas.

Deportes para todos los gustos

Los más nostálgicos pueden optar por ‘Wii Fit’. Gracias a unos mandos con sensores y una plataforma, este videojuego permite realizar diferentes deportes sin moverse del salón. Yoga, baile, aerobic…, ‘Wii Fit’ ofrece más de 40 pruebas para mantenerse en forma. Para los adultos, uno de los elementos más atractivos de este videojuego es que se indican las calorías perdidas. Para os niños, es pura diversión.

Para los amantes del baile, el videojuego Justo Dance resulta ideal. Una pista de baile, los mejores éxitos musicales y un coreógrafo cuyos movimientos se han de seguir. Fácil, divertido y perfecto para niños y adultos.

El Nike+Kinect Training y el Zumba Fitness Core de la X360, el EA Sports Active 2.0 de la PS3 o el Camina conmigo de la NDS son algunos de los cientos de títulos que se pueden encontrar relacionados con mantener una buena forma física jugando a la consola.

