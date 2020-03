Enganchón entre el presidente de la AFE y Juan Antonio Alcalá por una noticia del periodista

David Aganzo, presidente de la AFE, y Juan Antonio Alcalá, tuvieron sus más y sus menos en el último programa del 'El Partidazo' de la Cadena COPE, después de una información desvelada por el periodista. Alcalá desvelaba el acuerdo al que habían llegado LaLiga y la Asociación de Futbolistas en lo que respecta al salario de estos dependiendo de cómo termine la competición.

Según el periodista, si no se volviese a disputar ningún partido los jugadores habrían acordado una bajada general de sus sueldos en un 10%. De esa manera, reduciría el impacto económico para LaLiga y los clubes.

Asimismo, Alcalá aseguró que si se retoma LaLiga, con partidos cada 48-72 horas, los futbolistas percibirán entre un 15 y un 20% más de sus salarios, conforme al supuesto acuerdo que habrían alcanzado las dos organizaciones.

No obstante, Aganzo quiso entrar de motu proprio en el programa para desmentir las informaciones del periodista, derivando así en una discusión entre ambos. De hecho, hasta terminó interviniendo el propio informador de Juan Antonio Alcalá, Queco Piña, miembro ejecutivo de la AFE, para confirmar la versión del de COPE.

Una vez más, el presidente de la Asociación desestimó la noticia del presunto acuerdo y fue más allá cuestionando la fiabilidad de Piña como fuente. "Piña no es trabajador de AFE, me resulta extraño que un miembro de la Junta tenga que defender a los jugadores, tenga información de un director. La reunión que tengo con Tebas y Gil, la información no la puede tener Queco Piña ni ningún director", afirmó.

Tebas, a la carga

También la otra parte afectada salió a comentar el supuesto pacto al que han llegado las dos organizaciones. Javier Tebas, presidente de LaLiga, también negó tajantemente haber llegado al acuerdo filtrado y cargó duramente contra Piña.

"Decidle a Alcalá , que todo es fake news, y que su informador Queco Piña toma pastillas para mentir, no hay ningún acuerdo de este tipo, esto no es un casino por favor", publicaba Tebas en su cuenta de Twitter. Además, reafirmó que siguen buscando "soluciones serias" para este gran problema que encaran.