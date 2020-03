Kike Mateu, el periodista de Valencia con coronavirus que dio negativo tras 22 días de cuarentena, vuelve a dar positivo

El periodista Kike Mateu recibió una buena noticia tras dar positivo por coronavirus y pasar 22 días en cuarentena en un hospital de Valencia, ya que le comunicaron que había dado negativo. No obstante, sufre un nuevo revés porque volvió a dar positivo en la segunda prueba a la que se le sometió.

El colaborador de El Chiringuito de Jugones viene informando de la evolución de su estado mediante sus redes sociales, aprovechando que combate el virus desde una habitación de hotel.

"Mi mala suerte es legendaria. Me acaban de informar que, tras el primer negativo, la segunda prueba dio ayer positivo. Algo extraño y poco común. Me han hecho análisis diferente para saber qué pasa. ¡Pero por vosotros tranquilos! Me confirman que lo normal es eliminarlo mucho antes que yo", escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Mateu ya intuyó que algo no iba bien porque "no ha habido respuesta de la segunda prueba y, por tanto, no me pueden dar el alta", explicó el jueves. Y es que, para poder recibir el alta, es necesario dar varios resultados negativos en las pruebas del Covid-19.

Como NUNCA hay que perder el ánimo y el buen humor podríamos decir, en mi condición de periodista deportivo hasta hace un mes, que el VAR ha anulado el gol que decidía la eliminatoria. Otra vez el VAR.. https://t.co/F9R64pqZvH — Kike Mateu🇪🇸📻📺⚽️🦇💯🏆🏌️‍♂️ (@kike_mateu) March 21, 2020

El periodista tiró de ironía para referirse a su situación, ya que dijo que "como nunca hay que perder el ánimo y el buen humor podríamos decir, en mi condición de periodista deportivo hasta hace un mes, que el VAR ha anulado el gol que decidía la eliminatoria. Otra vez el VAR...".