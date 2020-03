Fernando Alonso reacciona a las críticas de Vicente del Bosque: "Ni tengo idea del virus ni tengo idea de nada"

Fernando Alonso ha querido zanjar la polémica que suscitaron sus críticas al Gobierno español por la tibieza de sus medidas para luchar contra el coronavirus.

Las palabras de Vicente del Bosque, en las que sin nombrarle le decía que no tenía derecho a criticar al ejecutivo de Pedro Sánchez porque no pagaba sus impuestos en España, levantaron una polvareda tal que han hecho que el expiloto de Fórmula 1 se autocensure a partir de ahora.

Alonso, que lleva unos diez años cotizando en Asturias, tiene dos empresas (su Museo y Circuito y la marca de ropa Kimoa) y da trabajo a decenas de personas en el Principado, ha reaccionado en instagram, el mismo medio donde arrancó la polémica por dar su opinión públicamente.

En una publicación en la que recupera su opinión acerca de las medidas del Gobierno, para que nadie le acuse de esconderlas, pero visto que no han gustado, se ha impuesto un silencio.

"Eso es lo que ponía hace 6 días. Con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo ni idea del virus ni tengo ni idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importa", escribió en un 'storie' de instagram, que finaliza con el hashtag #YoMeQuedoEnCasa.