Rudy Gobert pide perdón por su desafortunada broma en la que se mofaba de la alarma por coronavirus

Rudy Gobert es el primer jugador de la NBA en dar positivo en coronavirus. Una noticia que salió a la luz este miércoles justo cuando su equipo estaba a apunto de enfrentarse a Oklahoma City Thunder. El partido fue suspendido.

Pocos después, salió a la luz un vídeo de dos días antes de conocerse el resultado de la prueba en el que el jugador se mofaba de la alerta sanitaria y tocaba todos y cada uno de los micrófonos que había sobre la mesa de la sala de prensa. Ahora ha pedido perdón.

"Lo primero y más importante es que me gustaría disculparme públicamente con las personas a las que puse en peligro. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusa", declaró el jugador.

"Espero que mi historia sirva como advertencia y haga que todos se tomen esto en serio. Haré todo lo que pueda para apoyar con mi experiencia y educar a otros y prevenir la propagación de este virus", añadió Gobert.

Horas después de conocerse el positivo del jugador, un compañero suyo en los Jazz, Donovan Mitchel, se convertía en el segundo jugador en dar positivo en coronavirus en la NBA.

La liga, una vez que tuvo conocimiento del caso de Gobert, decidió suspender todos los partidos de la temporada hasta nueva orden.