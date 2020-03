Balotelli pide la suspensión de la Serie A: "No quiero arriesgarme a enfermar por entretener a alguien"

Mario Balotelli, actualmente en el Brescia, tiene muy claro qué medida se ha de tomar con el fútbol en Italia en plena crisis del coronavirus: parar la Serie A.

El delantero opinó en Instagram a raíz de las declaraciones del presidente de la Federación italiana, Gabriele Gravina, en las que no descartaba suspender temporalmente la Liga en caso de que hubiera positivos entre jugadores o el riesgo creciera.

"Me encanta el fútbol, más que a ti, pero jugar significa viajar en autobús, tren, avión, dormir en un hotel, seguir en contacto con otras personas fuera de tu sociedad laboral", reflexiona Balotelli, sobre el contraste de jugar a puerta cerrada pero mantener así la exposición de los jugadores.

"Ya no veo a mis hijos por este maldito virus porque, como saben, no viven en Lombardía y ya es desconcertante y triste para mí", añade, en referencia a las medidas del Gobierno italiano de aislar las provincias más afectadas, lo que mantiene sin poder desplazarse a casi 18 millones de personas.

"Paremos, la salud es lo primero. No quiero arriesgarme a enfermar. ¿Para qué? ¿Para entretener a alguien? ¿Para no perder dinero? No juegues con la salud", concluye.