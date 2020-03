L'Equipe culpa al Barcelona de las lesiones de Dembélé

Ousmane Dembélé vive un calvario por las lesiones prácticamente desde que fichó por el FC Barcelona. Pese no ha haber sufrido apenas percances físicos durante su trayectoria, comenzó a sufrir problemas a su llegada a la ciudad condal, lo que es tema de debate en Francia.

Es por ello que L'Equipe acusa directamente al Barça de echar a perder a todo un campeón del mundo con el combinado galo por no realizar una correcta puesta a punto física de Dembélé.

El reportaje recoge declaraciones de su cocinero particular, Anthony Audebaud, quien explica que el extremo azulgrana ha dado un giro radical a su rutina diaria para mejorar cuidar hasta el más mínimo detalle.

“No hay fiestas en su casa y además el cambio de alimentación le está haciendo crecer como profesional. El chico pensaba que con jugar cómo jugaba ya era bastante… ahora en su casa no hay ningún producto precocinado. No hay refrescos, solo comida fresca y saludable", afirma.

Audebaud también reconoce que Dembélé "se ha dado cuenta cómo debe de ser un profesional y sólo come besugo, lubina, gallo y muchas verduras. Nunca le han cuidado como ahora. Es un chico muy hogareño y tranquilo. Impuse horarios de comida porque él me lo pidió y ahora todo está escrito. Es muy profesional”.

El estudio de L'Equipe, que apunta que el 90% de las lesiones del futbolista se producen en sprints, critica que “el perfil fisiológico de Dembélé, combinado con la manera de entrenar en el Barcelona, es uno de los factores claves" porque es "explosivo y rápido, exige a su musculación como un sprinter. Mientras, los entrenamientos en el Barcelona no le preparan para estos esfuerzos ni le ayudan en la prevención de las eventuales lesiones”.

El medio francés recuerda que Dembélé no sufrió este tipo de lesiones en su etapa en el Borussia de Dortmund y cierra el reportaje con declaraciones de un técnico que coincidió con el extremo en el Rennes: “Ousmane no es el responsable de su situación con las lesiones. Es víctima de un talento precoz. En el Rennes tuvimos una enorme presión tanto en los entrenamientos como en los partidos, solo que allí no lo matamos”.