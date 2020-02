Otra lesión de Dembélé: de sus nueve lesiones a la comparación con Bale

El drama con las lesiones continúa para Ousmane Dembélé, que se perderá todo lo que queda de temporada por una «rotura completa del bíceps femoral de la pierna derecha», según informó el FC Barcelona. Lo que el lunes era una recaída que solo parecía retrasar su regreso a los terrenos de juego ayer se convirtió en un duro golpe tanto para el futbolista galo como para el club azulgrana.

Llevaba el extremo francés sin jugar desde el pasado 27 de diciembre, cuando ante el Borussia Dortmund en la Champions dejó una imagen impactante al abandonar entre lágrimas el terreno de juego tras una nueva dolencia física. Era su segunda lesión de la temporada y la octava que sufría desde que viste la camiseta azulgrana. Ahora, la cuenta aumenta, son ya nueve.

La lesión es parecida a la que sufrió al inicio de su primera campaña como culé, cuando estuvo cuatro meses de baja. Cambia eso sí, la pierna, en aquella ocasión fue la izquierda, esta vez es la derecha.

Su historial con las lesiones hace que el problema no se reduzca solo a esta temporada sino también a su carrera en general. Son ya nueve las lesiones que lleva en solo dos años y medio como jugador del Barça, tiempo en el que se ha perdido 61 partidos por el momento. La cuenta aumentará, pues con esta lesión se perderá al menos otros 19, que serán más si el conjunto azulgrana se clasifica tanto en la Copa, donde mañana juega en San Mamés ante el Athletic, como en la Champions.

Su caso recuerda al de otros ilustres jugadores de cristal, pero parece aún más grave. Imposible no compararle con un jugador del gran rival, Gareth Bale, propenso a las lesiones. El galés, en seis años y medio en el Real Madrid, se ha lesionado 22 veces, pero normalmente han sido menos graves, se ha perdido un total de 85 partidos, cifra algo superior a la de Dembélé... pero en cuatro años más.

La lesión de Dembélé cambia el panorama en el FC Barcelona, que se queda con solo dos delanteros en el primer equipo (Leo Messi y Antoine Griezmann) hasta que Luis Suárez vuelva de su lesión, que será ya en el mes de abril. Ansu Fati es la alternativa, pero los efectivos siguen siendo muy escasos para afrontar las tres competiciones en las que los azulgrana están aún en liza: Liga, Copa del Rey y Champions.

La entidad azulgrana se plantea ahora fichar a un jugador de ataque usando la excepción del futbolista lesionado. Se vuelve, por lo tanto, a la casilla de salida, al mismo lugar en el que se estaba hace unas semanas cuando se buscaba un delantero en el mercado invernal que finalmente no llegó. Pero la situación es aún peor, pues el nuevo fichaje no podría jugar la Champions y tendrá que ser un jugador además que no requiera del transfer internacional, es decir, que juegue ya en España.. El puzle de Quique Setién se complica, el entrenador cántabro tendrá que apañarse con pocos efectivos para su zona ofensiva o improvisar con jugadores fuera de su posición.