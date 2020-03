La clamorosa cantada de De Gea en el Everton - Manchester United

David de Gea está en el ojo del huracán. El portero español no está pasando un buen momento de forma, y no hay mejor síntoma de su situación que lo ocurrido en el primer gol del partido entre Everton y Manchester United.

Sólo habían pasado poco más de dos minutos de partido, cuando Maguire echó el balón atrás para su compañero en la portería. De Gea se quedó con el balón, pero incomprensiblemente dudó de qué hacer. Calvert-Lewin vio la oportunidad y se acercó a presionarle, los nervios le pasaron factura y cuando intentó sacar sólo pudo darle un balonazo al delantero del Everton. El rebote despejado acabó en la portería.

😬 ¡El error de De Gea! Se confió demasiado para sacar la pelota... ¡y pasó ESTO! 💥 #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7xWv99RUSi — DAZN España (@DAZN_ES) March 1, 2020

Empezar el partido con un 1-0 en contra no fue la mejor manera posible, pero luego el propio De Gea también tuvo buenas actuaciones y el encuentro acabó con empate 1-1.

No obstante, quien salvó al United de la derrota no fue el portero (o no sólo él), sino el VAR, que anuló el que podría haber sido el 2-1 a para los del Mersey.

🤝 ¡LA REDENCIÓN! De Gea tuvo un error, pero hizo un BRUTAL PARTIDO con tres paradas que salvaron a su equipo #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/IN9IPQFK58 — DAZN España (@DAZN_ES) March 1, 2020

No es el mejor momento para que De Gea cometa fallos tan groseros como este. Luis Enrique tiene que hacer su primera convocatoria tras su regreso a la Selección española, y ni De Gea ni Kepa (que no juega) están en su mejor estado de forma.