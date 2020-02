Vanessa Bryant demanda a la compañía del helicóptero del accidente mortal de Kobe y su hija Gianna

Vanessa Bryant ha decidido llevar a los tribunales a la compañía Island Express, la empresa propietaria del helicóptero en el que se mataron su esposo y su hija Gianna el pasado 26 de enero.

Según TMZ, la viuda y sus abogados han demandado a la compañía argumentando que no estaban autorizados a volar en esas circunstancias climáticas (exceso de niebla) como principal punto, si bien también acusan al piloto, Ara Zobayan, en el escrito.

La matriarca del clan Bryant apunta que el piloto fue negligente al no revisar las condiciones meteorológicas antes de despegar y que, una vez despegado, no abortó el vuelo una vez que en el aire ya constantó que había demasiada niebla para volar con seguridad. Se apoyan en que en 2015, Zobayan ya fue expedientado por un incidente similar, cuando realizó un vuelo en condiciones no recomendables, aunque esta vez no hubo que lamentar ningún accidente.

Vanessa Bryant también pedirá una compensación por los daños previos que sufrieron su marido y su hija en los momentos anteriores al impacto fatal.