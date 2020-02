Sergio Ramos y el árbitro Hernández Hernández, historia de una enemistad que viene de lejos

Sergio Ramos mostró su indignación con el árbitro del partido entre Real Madrid y Levante. El capitán blanco vio tarjeta amarilla a los diez minutos de encuentro, lo que condicionó notablemente su actuación ante el riesgo de ver una roja y perderse el Clásico ante el FC Barcelona.

"Me voy jodido con Hernández Hernández. Antes los árbitros eran más respetuosos y los capitanes podían hablar con ellos. En este caso parece que no. La arrogancia es algo que se tiene o se tiene. Le he preguntado si tenía algún problema personal conmigo y, que si lo tiene, me lo dijese y lo arreglábamos. En el minuto 10 me condiciona con una amarilla después de recibir un codazo y un pisotón e interpreta que no es fácil. Y luego gano un balón en una disputa y me saca la amarilla", se lamentó en la zona mixta.

Entre Ramos y este árbitro ya hay una historia que viene de lejos. El colegiado canario le ha expulsado dos veces en dos de los tres Clásicos que ha pitado, lo que ya hizo que las redes blancas se pusieran de uñas cuando le designaron para el encuentro del Camp Nou del pasado 18 de diciembre.

El primer Clásico que pitó este árbitro, que ya lleva seis temporadas en Primera, fue el de Liga en la 2015/16, que acabó con victoria blanca por 1-2... y un gol mal anulado a Bale, un penalti de Jordi Alba sobre Marcelo no pitado, una falta de Luis Suárez sobre Varane y una expulsión a Ramos. El capitán volvió a dejar el campo antes de tiempo al año siguiente, en el 2-3 en el que en esta ocasión ganaron los blaugrana. En el último que pitó, el del 18 de diciembre marcado por las protestas de los independentistas fuera del Camp Nou, el encuentro acabó con empate y dos posibles no penaltis pitados sobre Varane. En esta ocasión, no fue expulsado nadie.

Aunque Hernández Hernández no va a pitar el choque del Bernabéu de la vigésimosexta jornada entre culés y merengues, indirectamente puede 'expulsar' a Ramos. El Comité de Competición puede entrar de oficio ante las palabras del madridista y endosarle algún partido de sanción, lo que le harían perderse el encuentro contra el actual líder de LaLiga.