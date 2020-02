El origen de la tensión entre Setién y Bordalás: "Da pena jugar contra ellos"

Quique Setién y José Bordalás se ven las caras de nuevo este sábado en el Camp Nou en el partido entre sus equipos, FC Barcelona y Getafe, respectivamente.

Entre ambos existe una tensión patente desde hace años que ha centrado el foco de la actualidad en la previa del choque. Para entender el conflicto, hay que remontarse hasta 2013, cuando Setién estaba al frente del Lugo y Bordalás, del Alcorcón.

En aquella ocasión, y tras la victoria por la mínima del equipo madrileño, Setién fue muy crítico en rueda de prensa sobre la forma de jugar del conjunto de Bordalás: "Es un rival complicado porque no juega a nada y no te deja jugar. Interrumpe muchísimo el juego, pierde tiempo... Tienen las directrices muy bien marcadas. Espero que no asciendan, da pena jugar contra ellos", dijo.

Meses después, tras el partido de vuelta, volvió a insistir en lo mismo: "No interpreto esto como un partido de fútbol, interpreto otra cosa. Un partido en el que no hay continuidad, que con cierta asiduidad están interrumpiendo...con líos, no es un partido como los que acostumbramos a jugar nosotros, con posesión. Este equipo tiene líos con todos", comentó.

El conflicto se traslada a Primera

Años después, con Setién en el Betis y Bordalás en el Getafe, el cántabro identificó lo que él considera el estilo del entrenador alicantino: "Este equipo es el que menos tiempo de juego disputa y el que más faltas hace. Las interrupciones... esto es siempre lo mismo, yo no es que sea un adalid del fair play pero estas cosas las tienen que mirar los árbitros. Que se jueguen 25 minutos en cada tiempo... esto no es fútbol, es otra cosa, por mucho que me lo quieran vender", aseguró en 2017.

Ahora, vuelven a verse las caras en el Camp Nou y Bordalás asegura que no le guarda rencor por nada: "Yo le respeto, soy una persona que no tengo ningún tipo de rencor y que valoro mucho a cualquier profesión. Eso está más que olvidado", comentó en la previa.

Setién, por su parte, prefirió no entrar en el tema: "Sobre el tema de Bordalás, lo tengo olvidado y no hablaré absolutamente nada", sentenció.