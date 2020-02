Ernesto Valverde reaparece por primera vez tras su despido con un nuevo 'look'

Ernesto Valverde ha vuelto a aparecer, un mes después de su fulgurante despido como técnico del FC Barcelona. El Txingurri estuvo presente en el Bilbao International Football Summit, que se celebró en San Mamés, y donde recogió el Premio Referente que otorga el mencionado organismo.

Sin embargo, lo más sorprendente no ha sido ver al técnico en el congreso o recogiendo un premio, si no el nuevo 'look' que ha portado, luciendo una curiosa barba con la que nunca se le había visto. La nueva vida que ha comenzado el técnico tras dejar el banquillo azulgrana viene acompañada de una nueva apariencia, más moderna y desenfadada, alejada de su clásica sobriedad.

Ernesto Valverde EFE

En la charla que ha ofrecido en el evento, habló de fútbol y del Barça. Precisamente, confiesa que el último partido completo que ha visto fue el cruce de cuartos de Copa entre al Athletic y los culés que se llevaron los locales. "Fue un partido muy parecido al primer partido de Liga que jugamos en San Mamés", comentó "sin ánimo de generar polémica".

Asimismo, confesó querer pasar página de su despido como técnico azulgrana. "No pienso en si he sido injustamente tratado, tengo que evitarlo. Vamos a mirar hacia delante no tengo que mirar para atrás", mencionaba, aunque sí matizó que le hubiera gustado ser tratado de mejor manera. "Entrenar el Barça ha sido una suerte increíble", sentenció.