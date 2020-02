Zidane: "Quieren que tengamos un problema con Bale, pero no lo tenemos"

Zinedine Zidane se mostró muy satisfecho con el trabajo de los suyos que, pese al gol inicial de Osasuna, supieron darle la vuelta al marcador para ganar en El Sadar.

El Real Madrid trabajó duro ante los de Arrasate y el técnico se lo reconoció: "A la hora de trabajar, defensivamente hemos trabajado muchísimo, muy concentrados. Y luego salimos, como siempre, jugando y metimos cuatro, que aquí no es fácil. Después de una derrota todo el mundo piensa que es fácil, pero no. Me alegro por todos los jugadores, por lo que hacen", dijo, en alusión a la eliminación en Copa del Rey a manos de la Real Sociedad.

Este domingo volvía Bale a la titularidad y el galés firmó un partido discreto. Sin embargo, el entrenador blanco está contento con él y un poco cansado de que le cuestionen siempre por lo mismo: "Es un jugador importante, lo ha demostrado, no ha jugado los tres últimos partidos y ha hecho 70 minutos muy buenos defensivamente. Luego, el problema está en que quieren que tengamos un problema con Gareth, pero no lo hay", explicó.

"Me alegro por todos los jugadores porque no es nada fácil lo que estamos haciendo. Repito que no hemos ganado nada, son tres puntos, no son más que tres puntos, pero son importantísimos", añadió Zidane, muy contento por la victoria que afianza al Madrid en el liderato de la Liga.