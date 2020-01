Setién: "Está siendo más sencillo de lo que esperaba"

Quique Setién compareció ante los medios en el día previo al choque de octavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés en el Camp Nou. El técnico azulgrana analizó sus primeros días al frente del equipo y, pese a la derrota y la mañana imagen ofrecida contra el Valencia, en Mestalla, se considera satisfecho.

"Fue una derrota dolorosa, pero esto no altera nuestro funcionamiento diario salvo para corregir las cosas en las que nos hemos equivocado. Me está resultando más sencillo de lo que pensaba, porque muchas cosas de las que hablamos se hacen. Ayer hicimos un entrenamiento espectacular, esta mañana lo he revisado y lo he corroborado", dijo el cántabro.

"Evidentemente hay cosas que mejorar", añadió Setién, que asegura que no suele perder el tiempo en leer las cosas que se dicen de él: "Ni leo ni escucho nada, me centro en lo que me tengo que centrar y esto está directamente relacionado con el vestuario", explicó.

En cuanto a posibles incorporaciones en la recta final del mercado de invierno, especialmente para reforzar la delantera tras la lesión de Luis Suárez, Setién es flexible: "Estoy encantado con lo que tenemos. No vamos a negar que sería interesante que pudiera venir un jugador. Cuento con lo que tengo, y lo que esté por venir bienvenido será", aseguró.