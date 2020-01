Fernando Vázquez, entrenador y profesor: "El pin parental es una mierda"

Fernando Vázquez ha conseguido ilusionar a un Deportivo que estaba de capa caída antes de que él tomara las riendas. El técnico gallego, que tiene ante sí el reto de sacar a los blanquiazules del pozo, pasó por los micrófonos de Radio Marca, donde analizó la actualidad y no sólo la futbolística.

Vázquez, que también ejerció de profesor, no se cortó a la hora de opinar sobre el pin parental ideado por VOX: "El PIN parental me parece una mierda. Confío en la responsabilidad de los profesores. Los profesores es de lo más bonito que se puede tener en un país y no se pueden poner siempre en duda", dijo.

El entrenador tiene en mente rescatar al Depor de los puestos de descenso y, de momento, ha conseguido devolver la ilusión a Riazor. El secreto, su filosofía: "Les digo a los jugadores que no miren mucho la clasificación y que se tomen cada partido como una final", explicó.