Las futbolistas de Primera División se sienten "ninguneadas" y no descartan ir a la huelga tras el retraso del convenio

La guardameta del Athletic Club de Bilbao Ainhoa Tirapu aseguró este lunes que las futbolistas de la Primera división se sienten "ninguneadas", por no ver reconocidos sus derechos a través de la firma de su primer convenio colectivo.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), donde una veintena de futbolistas esperaban "celebrar un día histórico", Ainhoa Tirapu lamentó que la negociación haya entrado nuevamente en un periodo de incertidumbre, y es que el preacuerdo no ha sido ratificado después de 13 meses de negociaciones.

"No entendemos muy bien qué está pasando cuando todas las partes han dado su 'ok'. En este tiempo, nosotras vamos perdiendo derechos laborales. Día que pasa, día que no se ha cotizado en la jornada correspondiente. Nosotras vamos perdiendo cosas por el camino. Nos sentimos ninguneadas", subrayó durante su exposición.

Ainhoa Tirapu recordó que en las últimas semanas la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino aceptó las bases del preacuerdo para la firma del convenio colectivo, y que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) validó la adhesión de las entidades asociadas -todas a excepción del Athletic Club, el Barcelona y el CD Tacón, que también se acogerían al convenio- al Programa Élite y a sus correspondientes fondos económicos, tal y como había exigido la patronal para validar el acuerdo.

"Estando todos de acuerdo, habiendo firmado un preacuerdo, esto debería estar firmado ya", reiteró Tirapu.

La portera del Athletic Club reconoció asimismo que a las futbolistas "no" les gustaría retomar la huelga, que afectó a la novena jornada de la Primera Iberdrola.

"La realidad es que dimos una tregua (...) Nosotras sentimos que no se nos está tomando demasiado en serio y no descartamos nada", subrayó.

Tirapu trasladó asimismo su preocupación por que se reconozcan los "derechos" de las jugadoras de la máxima categoría del fútbol español.

"A nosotras nos da igual cómo se llegue a la firma del convenio. Nos importan nuestros derechos. Hay muchas cosas que están juego. Han sacado todas las partes un comunicado en el que decían que había un acuerdo para la firma. No entendemos por qué no se firma", dijo.