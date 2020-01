El emocionado abrazo de Paula Badosa con su entrenador tras ganar su primer partido en Grand Slam

Paula Badosa ha conseguido un hito más en su carrera deportiva en la primera jornada de la fase final del Open de Australia. La española nacida en Nueva York se impuso a Johanna Larsson por un contundente 6-1 y 6-0, con lo que ha avanzado a la siguiente ronda del torneo de Melbourne.

Esta ha sido su primera victoria en Grand Slam, por lo que la joven de 22 años estaba exultante. Tanto, que en cuanto vio a su entrenador, Xavier Budó, no dudó en ir a abrazarle corriendo, pese a que este estaba atendiendo a los micrófonos de Eurosport.

La figura de Budó ha sido absolutamente trascendental para Badosa en el salto cualitativo de su carrera. Fue su apoyo y consejos los que sacaron a la tenista de un proceso depresivo muy duro, que incluso la hizo plantearse dejar la raqueta.

"Tener a alguien que cree tanto en tí al final también te hace creer mucho más en tí. Te da esa fuerza para avanzar. Me dijo las cosas muy claras, muchas verdades que a mucha gente no le gustaría escuchar. Me puse a trabajar, a picar piedra y a escuchar lo que me decía porque tenía muchísima razón en todo", explicó en su momento Badosa.

La número 97 del ránking mundial tendrá un serio examen en la siguiente ronda. Badosa se enfrentará a Petra Kvitova, séptima favorita del torneo, que se impuso a su compatriota Katerina Siniakova.