Monchi: "Si anulan también el segundo, igual bajo al campo y saco al equipo"

El director deportivo del Sevilla, Monchi, se mostró "enfadado e indignado" tras el partido de su equipo ante el Real Madrid en el Bernabéu, que perdieron por 2-1.

El dirigente no entiende por qué el VAR eliminó el primer gol del Sevilla, que había logrado De Jong, por una presunta falta, que Monchi no consideró tal: "Lo ha visto todo el mundo. Es una jugada que nos hace mucho daño. Me tengo que callar. Me niego a analizar un partido en el que nos han quitado un gol legal que era el 0-1", dijo al término del partido, a las cámaras de Movistar+.

En el gol de De Jong que sí subió al marcador, algunos jugadores del Real Madrid reclamaron una mano de Munir, pero Munuera Montero no la consideró tal: "Ya si nos llegan a anular el segundo por mano bajo al campo y saco al equipo", dijo tajabte.

"Nos vamos enfadados e indignados, pero aceptamos los errores y no hay que tomar ninguna medida. A pensar en el siguiente partido", añadió.