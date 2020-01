De la euforia del Dakar 2020 al troleo de Alonso: Jesús Calleja se lleva un zasca al pedir una prueba en Fórmula 1

Jesús Calleja y Fernando Alonso han conseguido superar su primer Dakar, una dura prueba que el aventurero ya había intentado completar tres veces. Ambos han mostrado su buena sintonía en numerosas ocasiones y este día tan especial no iba a ser menos.

Calleja publicó un vídeo grabado nada más cruzar la meta del Dakar. Unas imágenes en las que se le ve eufórico junto a su copiloto.

El vídeo no quedó ahí, ya que el presentador también se grabó junto a Fernando Alonso, una de las revelaciones del Dakar que se ha convertido en el mejor novato en su primera participación en el rally más duro del mundo.

La secuencia muestra a Calleja y Alonso transmitiendo su emoción por 'sobrevivir' a la carrera y llegan a bromear con un hipotético salto del aventurero a la Fórmula 1.

Calleja preguntó a Alonso si le ve en la F1, a lo que el asturiano respondió que "tendrías que probar pero no te veo", ya que "no hay nada para probar". Alonso también se lo desaconsejó "porque en la pista vas solo, sin copiloto, y no sé dónde acabarías", bromeó el asturiano.