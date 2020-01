Rafa Nadal tira de ironía para criticar los continuos abucheos del público serbio

La final de la Copa ATP terminó con la victoria de la Serbia liderada por Novak Djokovic frente a la España de Rafa Nadal, tras la derrota de Feliciano López y Pablo Carreño frente al propio Djokovic y Troicki en el decisivo partido de dobles. No obstante, esta eliminatoria también dejó un calentón de Nadal durante su duelo contra 'Nole' por el comportamiento de algunos aficionados serbios.

Nadal, que luchaba para sentenciar la eliminatoria tras la victoria de Bautista frente a Lajovic en el primer partido, estalló al final del primer set, que fue para Djokovic por un contundente 6-2.

El motivo: los continuos abucheos de los hinchas rivales, que también celebraron como victorias cada saque fallado por el español. Nadal fue directo a denunciar la situación ante el juez de silla, Mohamed Lahyani, quien ya había llamado la atención.

Además, cuando se retiró hacia su banquillo, hizo un gesto sarcástico al señalar con el pulgar hacia arriba en dirección a una parte concreta de la grada y tras el partido aseguró que no perdió los nervios por el incidente.

Nadal: "A veces van con más sustancias en el cuerpo de las que deberían, no entienden mucho de este deporte"

"Ya he vivido algunos episodios con algunos de estos seguidores que son fanáticos, y no son australianos y la realidad es que a veces van a las pistas con más sustancias en el cuerpo de las que deberían", afirmó Nadal en la sala de prensa.

Además, lamentó que "no entienden mucho de este deporte y que cada vez que fallas el primer saque sea una fiesta, creo que es una manera de no entender lo que es el tenis. Simplemente se lo he expresado ni enfadado más de la cuenta ni perdiendo el control, simplemente les he levantado el pulgar diciéndoles que lo están haciendo muy bien", apuntó.