Talento español y veteranos, agitadores del mercado de fichajes de invierno

El mercado de fichajes de invierno es el equivalente a los exámenes de recuperación en la época escolar: quien tiene que llegar a ese punto, es porque no ha hecho bien su trabajo anteriormente. Rara es la ocasión en la que un gran fichaje ha salido de las compras de invierno, aunque sondeando el mercado se pueden encontrar joyas casi de saldo.

Los directores deportivos de los equipos de fútbol, especialmente los que no están cumpliendo los objetivos (sea el liderato, sea evitar el descenso), llegan al mercado de invierno con esperanzas y miedo a que le cuelen gato por liebre. No siempre sale un Marcelo al Real Madrid, como ocurrió en 2007, o un Luis Suárez del Ajax al Liverpool, como pasó en 2011. Es más habitual que en el recuerdo estén los Bogarde, Faubert o Renaldo, que llegaron a Barça, Madrid y Deportivo respectivamente en los sacos de los regalos (o del carbón) de los Reyes Magos.

En este 2020, el mercado de invierno arranca con una de las grandes joyas ya inaccesible para los grandes de Europa. Erling Haaland dejó el Salzburgo para irse al Borussia Dortmund, una operación que algunos tildan de poco ambiciosa para el noruego, ya que su nombre se vinculó con grandes de España (Madrid y Barcelona le seguían), la Premier (los dos equipos de Manchester) o incluso Italia (Juventus o Inter).

La imposibilidad de hacerse con la perla noruega no implica que los directores deportivos no estén sondeando el mercado. El Barcelona ya ha tanteado a Dani Olmo. El talentoso capitán de la selección española sub21 se crió en la Masía antes de hacer las maletas en dirección a Zagreb, y quieren recuperarle. De momento, sólo hay unos contactos iniciales.

También en ataque quieren reforzarse en el Atlético, y lo que quiere Simeone, y no es un deseo de ahora, es incorporar a Edinson Cavani. El uruguayo ha ido perdiendo protagonismo en el PSG conforme crecía la estrella de Mbappé, pero no va a ser una operación barata.

Si no saliera el fichaje del ‘charrúa’, otro nombre en la cartera colchonera es el de Paco Alcácer. El exdelantero de Valencia y Barcelona ya no tiene el brillo con el que llegó a la Bundesliga y la llegada de Haaland al Borussia le va a restar aún más minutos. De hacerse con él, el Atlético se garantiza experiencia en España, un valor con el que Cavani no cuenta, y buen entendimiento con Álvaro Morata, con quien formaría pareja.

El Real Madrid está, de momento, más tranquilo. El razonable buen momento que atraviesan los blancos (especialmente en comparación con el principio de la temporada) choca frontalmente con la falta de gol. Jovic no da resultados, los brasileños Vinícius y Rodrygo están aún muy verdes y Benzema está para otros menesteres y no sólo para marcar. Erikssen ya estuvo en la agenda blanca en verano, y todo apunta a que los contactos se reanudarán en estos meses. Su llegada podría dar más libertad y movilidad al ataque blanco, lo que, en teoría, redundará en un aumento significativo de la cifra de goles.

La ‘operación salida’ también va a dar mucho de qué hablar. En el Atlético de Madrid necesitan la salida de Diego Costa o Correa si quieren traerse a Cavani o Alcácer. En el Barcelona ya han mandado a Carles Aleñá al Betis para que acabe de formarse y no se estanque, mientras que en el Real Madrid el inédito Mariano o Brahim también ocupan la ‘pole’ para dejar la disciplina blanca en estos meses.