El Barça acelera para fichar a Dani Olmo: han presentado la primera oferta formal

El nombre de Dani Olmo va a ser uno de los que agiten el mercado de fichajes que arranca este día 2. El capitán y líder de la selección española sub21 que se proclamó campeona de Europa es un joven talento que se considera desperdiciado en un equipo de tan poca entidad como el Dinamo de Zagreb. Por eso, no es extraño que el club donde se crió antes de irse a Croacia le quiera de vuelta.

DANI OLMO 7 de mayo de 1998 Jugador del Dínamo de Zagreb.

El FC Barcelona lleva tiempo siguiendo a Olmo y ha presentado ya la primera oferta formal. El de Terrassa tiene un año más de contrato con el club croata, hasta 2021, pero su buen hacer le ha hecho revalorizarse mucho. En el Dinamo lo saben y van a intentar recibir una buena cantidad por su traspaso, lo que ha hecho que de momento rechacen el primer acercamiento blaugrana.

A sus 21 años, Olmo es uno de los más firmes candidatos a explotar en breve en el panorama futbolístico. Esta temporada lleva 8 goles con el Dinamo, además de uno con la Selección española absoluta en su partido de debut.

El Barça no quiere dejarle escapar y aunque su intención es incorporarle para la temporada que viene, no descartan hacerlo inmediatamente en este mismo mercado si las condiciones son las propicias en la operación. Para ello tendrán que vaciar un poco su plantilla, toda vez que esperan ingresar unos 124 millones si consiguen encontrar compradores a los futbolistas con los que no cuenta Valverde.