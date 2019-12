El rumor más sorprendente del mercado de fichajes: Carlos Vela, al Barcelona

Jonathan Santos ha confirmado una oferta del FC Barcelonapara acometer el fichaje deCarlos Vela. "Estoy de vacaciones y todavía no he podido hablar con él, tampoco lo quiero molestar, pero tiene esa oferta encima de la mesa", senteció el jugador mexicano.

Carlos vela 01/03/1989 38 goles en 36 partidos.

Carlos Vela está firmando un gran año en su club, Los Angeles FC, donde ha anotado 38 goles en 36 partidos esta temporada. Los cantos de sirena del club catalán sobre el jugador no son nuevos, ya fue tanteado la temporada pasada para recalar en el mercado invernal, aunque, finalmente, fue Kevin Prince Boateng el elegido.

El delantero también dejó clara su postura el pasado octubre en una entrevista para The New York Times. "¿Quién podría decir que no a jugar con Messi durante cuatro meses y luego regresar a Los Ángeles?Disfruta, aprende y luego vuelve a casa" sentenció el mexicano sobre los rumores que le acercan al Barcelona.

El delantero de 30 años está ante una de sus últimas posibilidades de regresar a Europa al máximo nivel futbolístico. Su llegada al club catalán se produciría debido a las lesiones constantes de Dembélé y la falta de un suplente de garantías para Suárez.