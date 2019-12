Busquets, sobre el penalti a Piqué: "Lo ha visto y no lo ha querido pitar"

Sergio Busquets no ocultó su frustración tras el empate del FC Barcelona en su visita a la Real Sociedad, ya que la balanza pudo desequilibrarse a su favor en el tiempo de descuento, cuando el árbitro no señaló un posible penalti de Diego Llorente a Gerard Piqué.

El centrocampista azulgrana reconoció en la entrevista postpartido a pie de campo que es una jugada "clarísima", consideró que "ahí tiene que entrar el VAR si el árbitro no lo ve" y dejó un dardo hacia el árbitro al afirmar que "creo que lo ha visto y no lo h querido pitar".

Busquets criticó que "si ha visto la primera tiene que ver también esa, y si no el VAR tiene que entrar porque es un penalti claro y en los penaltis tiene que entrar sí o sí". Además, lamentó que "a partir de ahí poco podemos hacer, ya ha acabado el partido. Ellos creen que no ha sido penalti y me gustaría saber su explicación".

El '5' blaugrana calificó la jugada como "clave" y consideró que "si pones el listón tan bajo como en el primer penalti, que puede ser penalti, después tienes que pitar muchos más, todas las jugadas que son dentro del área, córners, faltas...".

Según el catalán, "en la imagen de la televisión Llorente no mira la pelota y se ve en las imágenes, pero no sé por qué no ha sido penalti".