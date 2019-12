Serena Williams: "No merezco cobrar menos por tener pechos"

Serena Williams ha vuelto a pronunciarse sobre la igualdad salarial en el deporte, especialmente en el mundo del tenis, en el que ella es una de las mejores de su historia.

"Siento que todos merecemos lo que merecemos. Merezco que me paguen la misma cantidad. No merezco menos porque tengo pechos y ellos no", dijo, en una entrevista a 'Tennis world USA'.

La ganadora de 23 Grand Slams considera que debe tener unos ingresos a la altura de los tenistas masculinos, dado su historial y palmarés: "Toda mi vida se ha dedicado a ser un atleta de primer nivel, y no me deberían pagar menos por mi sexo", insistió.

"Trabajé igual de duro desde que tenía tres años. En realidad, tengo una foto en una cancha en la que estoy en un carrito de bebé, así que incluso más tiempo", añade la exnúmero uno de la WTA, para demostrar que lleva toda la vida dedicada al tenis.