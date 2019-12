Ronaldinho se planta antes de una exhibición "por la paz" hasta que recibe los 300.000 dólares pactados

Ronaldinho fue uno de los jugadores con más calidad que se han visto en los últimos tiempos, pues lideró a uno de los FC Barcelona más brillantes que se recuerdan y protagonizó la hegemonía culé sobre el Real Madrid de los ‘Galácticos’. Ahora se dedica a realizar exhibiciones, siempre, a cambio de importantes sumas de dinero que cubran sus elevados emolumentos, algo que provocó un retraso en una de sus últimas apariciones.

El conflicto se produjo en Cancún (México), donde participó en un encuentro ‘por la paz’ que comenzó con 90 minutos de retraso porque el exfutbolista no había recibido el pago pactado.

De esta manera, los más de 5.000 asistentes al evento tuvieron que esperar más de una hora, ya que Ronaldinhono salió a jugar hasta que recibió los 300.000 dólares apalabrados, según Marca.

El ‘palo’ a Messi

El carioca fue uno de los futbolistas que más cerca vivió la explosión de Leo Messi como futbolista. Él era la estrella del Barcelona cuando el argentino subió al primer equipo de la mano de Frank Rijkaard y, aunque le conoce como el que más, evita calificarle como ‘el mejor futbolista de la historia’.

El brasileño se refirió a esa denominación cuando fue preguntado por el sexto Balón de Oro de su excompañero en el Barça tras un partido de exhibición disputado en el Estadio Centenario de los Morelos junto al legendario futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, actual Gobernador del Estado.

"Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia", afirmó el exdelantero de Barcelona, Milan o Flamengo .

Ronaldinho considera que en el selecto club de Messi también “están Diego Maradona, Pelé, Ronaldo... No puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época", matizó.