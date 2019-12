Messi admite su pique con Cristiano cuando le igualó a Balones de Oro

Leo Messi ha pasado por la correspondiente entrevista a 'France Football' como ganador del Balón de Oro, y entre las reflexiones que ha dejado una apunta al segundo hombre con más galardones de la publicación en su haber: Cristiano Ronaldo.

El argentino acaba de desempatar con el luso, que llegó a igualarle en sus años de gloria con el Real Madrid. Cristiano y Messi, una sociedad indisoluble en busca del olimpo del fútbol, se han estado retroalimentando a base de éxitos, plasmados en el Balón de Oro o el The Best entre otros premios. Eso ha hecho que, algunas veces, se piquen entre sí.

Así lo admite un Messi que admite que no le gustó nada ver cómo Cristiano llegaba a los cinco Balones de Oro. "Me gustaba tener cinco y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más", señala.

#BallondOr



-L'interview de Lionel Messix.

-L'entretien immanquable avec Megan Rapinoe.

-Alisson et Matthijs de Ligt qui se confient.

-Tous les votes détaillés de chaque trophée.



👉 Numéro déjà disponible ici : https://t.co/x0LGVoyS8Q

👉 En kiosques mercredi. — #BallondOr (@francefootball) December 3, 2019

El motivo de que Cristiano pegase ese arreón y llegase a igualarle tiene dos palabras: Champions League. "Sé por qué no ganaba. No cumplíamos el objetivo de ganar la Champions y esa es la competición que da más oportunidades de llevarse el Balón de Oro. Cuando Cristiano iba ganando los trofeos era porque hacía muy buenas temporadas y ganaba la Liga de Campeones, siendo clave además", reconoce.