Tsunami Democràtic: "Sería curioso que la RFEF y LaLiga suspendan el Clásico por segunda vez"

La plataforma independentista Tsunami Democràtic continúa poniendo en alerta la disputa del Clásico del próximo miércoles. La concentración que rodeará el Camp Nou desde horas antes del comienzo del partido y que ha sido organizada por la propia plataforma vuelve a dejar en el aire el duelo entre Barcelona y Real Madrid, pues desde Tsunami Democràtic han comunicado que ya hay más de 18.000 personas apuntadas. Sin embargo, desde el programa de radio El Món a RAC 1 han hablado con Tsunami desde donde aseguran que nunca han pedido la suspensión del choque.

"Este es un partido que se ha anulado ya una vez. Y lo hizo Javier Tebas. Quizás es que él colabora con el Tsunami para que no se juegue", dicen desde Tsunami señalando al presidente de LaLiga como culpable de activar el procedimiento que acabó con el aplazamiento de El Clásico.

Desde la misma plataforma han asegurado que "Tsunami no ha pedido en ningún caso la suspensión del partido. Solo que el campo sea un clamor con el mensaje 'Spain, sit and talk'. Sería curioso que al final fueran la RFEF y La Liga las que suspendan el Clásico por segunda vez. Quizás son ellos los interesados en que no se juegue. La pregunta, en todo caso, es para la RFEF", añaden sobre otro hipotético aplazamiento del partido.

"Cuando se acusa de terrorismo, el problema no lo tiene quien haya participado del Tsunami, sino un Estado que investiga a sus ciudadanos (o eso dicen) por el hecho de ejercer derechos que están reconocidos en la Constitución Española", comentan bajo el anonimato, además de comentar que han contactado con los clubes implicados y que al Barcelona le trasladaron la propuesta de que el mensaje 'Spain, sit and talk' sea visible en las gradas.