Xavi: "Catar es un país muy fácil para vivir, cómodo, acogedor y seguro"

Xavi Hernández, exjugador y actual técnico del Al Saad, debuta esta semana en el Mundial de Clubes con su equipo.

El catalán ha concedido una entrevista a FIFA en la que repasa su actual momento como entrenador y, entre otras cosas, habla maravillas de su país de residencia, Catar: "La familia está muy feliz porque nos han dado todo. Es un país muy fácil para vivir, muy cómodo, acogedor y seguro", ha comentado.

Hace unas semanas, Xavi levantaba polémica con sus alabanzas al país árabe al asegurar que "no es democrático, pero funciona mejor que España".

Por otro lado, Xavi cuenta que sigue en contacto con Guardiola, su amigo y exentrenador: "Me ayuda mucho en temas de gestión de grupo, me apoyo mucho en él", asegura.

Al frente del Al Saad espera hacer un buen papel en el Mundial de Clubes y poder imprimir su filosofía en el equipo: "Mi idea es: posesión alta, no especular, ir al ataque, cuantas más oportunidades creemos más oportunidades tendremos de ganar el partido… Pero sí me he sorprendido a mí mismo pensado mucho en el tema defensivo".