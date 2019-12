Messi mete miedo al FC Barcelona y a Argentina: "Se va acercando la retirada, el tiempo vuela, pasa todo muy rápido"

Leo Messi recogió su sexto Balón de Oro y, en su discurso, se puso un poco melancólico. El argentino recordó cómo le ha cambiado la vida desde el primero, cuando le acompañaron sus hermanos, a lo de ahora, que ha estado junto a sus hijos Thiago y Mateo y su esposa, Antonella.

"Como veíamos en este vídeo, recibía mi primer Balón de Oro aquí en París. Vine con 22 años, con mis hermanos, y era impensable lo que estaba viviendo. Hoy, diez años después, me toca recibir el sexto, en un momento totalmente diferente, con mi mujer y tres hijos. Como decía mi mujer en el mensaje, en todo este tiempo nunca dejé de soñar y de seguir queriendo crecer y mejorando día a día. Y de seguir disfrutando del fútbol, que disfruté desde que tenía 1 o 2 años", relató el astro argentino.

Más trágico se puso justo después, y ahí es donde todos los culés y los aficionados de Argentina contuvieron el aliento. "Me quedan unos años para seguir disfrutándolo. Se va acercando el momento de la retirada, pero si Dios quiere me quedan varios años más. Parece que el tiempo vuela y pasa todo más rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de mis rivales... de toda la vida que me toca vivir", dijo.

¿Cuánto le queda a Messi? Esa es la gran pregunta. Desde el Barcelona se apresuran a trabajar desde ya en otra renovación, y su intención es que sea vitalicia. Quieren convertir al argentino en un 'one-club-man', aunque todo dependerá de su estado de forma.

Si las lesiones le respetan y sabe compensar sus tiempos, a Messi aún le quedan unos años al máximo nivel. A sus 32 años sigue demostrando cualidades al alcance de muy pocos, por no decir nadie, en el fútbol mundial, aunque como él mismo dice ve cada vez más próxima su retirada. Quizá acabe en Australia, como desea Rajoy.