Tuchel responde a Zidane por coquetear con Mbappé: "A veces quieres a quien no puedes tener"

El nombre de Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa de Zinedine Zidane previa al partido de Champions del Real Madrid contra el PSG y también en la del técnico del club parisino. Si Zidane declaró que "estoy enamorado de Mbappé desde hace tiempo",Thomas Tuchel le respondió que "a veces se quiere a quien no puedes tener".

Tuchel tiró de ironía para referirse a las palabras del francés: "No sé cuánto enamoramiento tiene Zidane con respecto a Mbappé, pero es nuestro jugador más importante y estamos muy contentos de que esté con nosotros".

El técnico alemán insistió que "a veces es así, uno quiere mucho a los jugadores que no puede tener, pero lamentablemente para Zidane es jugador nuestro y él tiene a muchos jugadores de los que seguro también está enamorado en su equipo".

Lejos de estar enfadado por la declaración de amor de Zidane, el entrenador del PSG entiende que "es francés y si le preguntan sobre Mbappé, es normal que responda algo así. Me parece normal que muchos entrenadores le quieran. No me molesta porque no me interesa mucho".

También explicó que "no me gustaría discutir sobre este tema" y que confía en que Mbappé siga muchos años en el PSG: "Intentamos crear un equipo en torno a Mbappé. No me gustaría pensar en su futuro fuera del PSG".

Preguntado sobre qué jugadores del RealMadrid le gustan a él, Tuchel no dio nombres pero afirmó que "muchos".