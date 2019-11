Mbappé se autodescarta para el Balón de Oro: "Hay jugadores que han hecho más"

Kylian Mbappé es una de las estrellas del fútbol mundial y también uno de los aspirantes a ganar el Balón de Oro que se entrega el 2 de diciembre en París. No obstante, el propio atacante se autodescarta como posible ganador, al reconocer que "no lo merezco, hay jugadores que han hecho más".

Mbappé fue uno de los protagonistas del día al acudir al Santiago Bernabéu con motivo del entrenamiento previo al partido de Champions del PSG contra el RealMadrid.

Se da la circunstancia de que el atacante galo es el fichaje estrella sobre el que el club blanco planea construir su nuevo proyecto y ni siquiera el propio Zinedine Zidane esconde que Mbappé le tiene "enamorado".

En cualquier caso, el francés admitió que no se ve levantando el trofeo que entrega la revista 'France Football' e indicó que entre sus favoritos se encuentran Virgil Van Dijk, Sadio Mané, Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Mbappé lo reconoció en una entrevista a 'Ouest France': "¿Este año? Hay que ser lúcido, no lo merezco. Hay jugadores que han hecho más".

El extremo reconocio que "a nivel individual he ganado bastantes trofeos, pero al fútbol no se juega solo y hay que aceptarlo", comentó en referencia a que "no hemos ganado todos los títulos nacionales y en la Liga de Campeones decepcionamos".

Eso sí, a sus 20 años confía en hacer méritos para ganarlo en el futuro, aunque sea una cuestión que no le quita el sueño: "Todavía tengo tiempo de ganarlo, no tengo prisa, no es algo que me obsesione".

En su podio de favoritos colocó al holandés Virgil Van Dijk, al argentino Leo Messi, al senegalés Sadio Mané y al portugués Cristiano Ronaldo, indicó "Le Parisien", que adelanta un extracto de esa entrevista que "Ouest France" publicará mañana.