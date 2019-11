Javier Tebas: "Hacía falta una alternativa como Vox; ni llevan cuerno, ni rabo"

Javier Tebasnunca ha ocultado sus preferencias a la hora de votar. El presidente de LaLiga siempre ha estado vinculado con las ideas más conservadoras del espectro político, y desde la aparición deVoxen el panorama ha afirmado numerosas veces que es el partido al que apoya.

En una entrevista con 'Marca', el abogado aragonés expresa su alegría por la gran subida que ha tenido el partido deSantiago Abascalen las últimas elecciones. "Yo creo que es importante reflejar el pensamiento. Hace años no había nada y creo que España necesitaba una alternativa de este tipo. Para mi ni lleva cuernos, ni lleva rabo, ni nada de esto", opina.

Tebas incluso ve posible el formato de gran coalición entre el PSOE y el Partido Popular, dado que las vicisitudes políticas del país hacen muy imprevisible su destino.

"Nadie daba que tras aquella moción de censura Pedro Sánchez iba a salir adelante. Hay que esperar al momento. Por ejemplo esa moción de censura se decidió en las últimas horas. Aquí da la sensación de que esto va a ir también hasta las últimas horas. Yo no creo que los independentistas catalanes o Bildu en el País Vasco no estén estrujando hasta el último momento esa opción. Habrá que ver cuál será la opción al final. A mi me gustaría un Gobierno de España que no dependiese de los independentistas, pero eso no lo puedo decidir yo. Al final el gobierno que salga nosotros tendremos que intentar explicarle nuestra industria y lo que creemos que necesita esta industria para seguir creciendo y mantenerse. Al fin y al cabo, me guste o no, será el gobierno de España, el gobierno de mi nación", explica.

En lo que al fútbol español le puede afectar, una de las propuestas más furibundas de Unidas Podemos y el PSOE puede afectar a una fuente de ingresos ingente para los equipos y para la propia Liga: las casas de apuestas.

Tebas recuerda que ya hay una regulación al respecto de la publicidad de este tipo de negocios, "una selva de anuncios" que admite que se debe controlar. "Nosotros hemos hecho un cálculo y nos afecta en 65 millones de euros. Pero, ¿cuánto se gastan las casas de apuestas en publicidad en los medios de comunicación? La pregunta es: ¿Prohibimos toda la publicidad? En Italia se pretendió y al final no se pudo. ¿O regulamos los horarios por los niños y que no se puedan emitir anuncios de apuestas salvo a altas horas de la noche? ¿O se regula que no pueda haber anuncios durante los eventos en directo? Lo que tenemos es que ir por una regulación importante, sobre todo en la que se fomente el mundo de las apuestas", considera.