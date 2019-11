Josep Pedrerol estalla contra los críticos de 'El Chiringuito': "Hay un punto de envidia que me cabrea bastante"

Josep Pedrerol y varios miembros de 'El Chiringuito de Jugones' participaron en el 'Marca Sport Weekend' organizado por el periódico deportivo en Marbella. El presentador y director del programa de Mega y su equipo dieron la charla titulada 'La fórmula del éxito de 'El Chiringuito', y en un momento dado tuvieron que responder sobre las críticas.

El periodista expuso su opinión poniendo de ejemplo lo ocurrido durante el Clásico del baloncesto entre FC Barcelona y Real Madrid, y la polémica arenga de las ratas que usó un médico madridista.

"Cada uno tiene que hacer su trabajo y cuando ve que una noticia la damos nosotros, lo que tiene que hacer es agachar la cabeza, apretar los dientes y seguir trabajando o trabajar incluso más para intentar sacar algo", comenzó a explicar Pedrerol. "El otro día pasó algo que es ejemplo de lo que es esta sensación. Meterse con 'El Chiringuito' funciona. Provoca pinchazos en redes sociales y webs", señaló.

En ese momento, Pedrerol comenzó una explicación sobre por qué su manera de hacer periodismo genera críticas:

"El otro día estamos en un partido que no es un partido cualquiera, un Real Madrid-Barça. A Mirotic, jugador que está en el Barça y que estuvo en el Real Madrid, el médico le llama rata para motivar al equipo, aunque luego pide perdón. En el pabellón se oye. Los periodistas estamos con un micrófono para que los protagonistas nos digan qué. No sale ningún jugador del Barça a hablar porque los de prensa consideran que no tiene que salir a hablar en la zona mixta. Nuestro periodista se pone a la salida del vestuario a esperar al protagonista, que es Mirotic. Y la pregunta es '¿cómo te ha sentado que te llamen rata?', después de preguntarle cómo está, y le empuja el jefe de prensa.

Cuando Figo fue al Camp Nou y le llamaban traidor, todos los periodistas preguntamos a Figo cómo se había sentido. Esto lo hizo Nico Rodríguez, que es un chaval que está empezando con nosotros y que es un fenómeno como todos los miembros del equipo de 'El Chiringuito'. Le pregunta a Mirotic lo que todo el mundo haría. Hay una cantidad de periodistas, compañeros no los considero pero periodistas, que se ponen a criticar lo que hacemos, esa pregunta. Ellos estaban agazapados en una zona esperando que hablasen los jugadores. No hablan, se van a casa tan felices.

En 'El Chiringuito' trabajamos hasta el final. ¿Nos pueden criticar porque un redactor nuestro le pregunta a un futbolista, a un jugador de baloncesto en este caso, por algo que ha ocurrido? ¿Se nos puede criticar por eso? ¿Se nos puede criticar por trabajar más que otros? ¿Por trabajar mejor que los demás? Me parece que hay un punto de envidia que me cabrea bastante. Es gente con algún complejo, con un problema, y no acepta que en la vida puedes hacer periodismo como hacemos nosotros y además nos podemos divertir. Y sacamos la bronca que hubo en el vestuario del Barça después del partido. Y fue otra exclusiva nuestra. Que cada uno se dedique a trabajar, y cuando pierde, que trabaje más todavía".