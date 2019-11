Karim Benzema se confirma como el líder que necesitaba el Real Madrid

Los dos goles que marcó Karim Benzema frente al Galatasaray le sirvieron para superar a toda una leyenda del Real Madrid como Alfredo Di Stéfano en dianas en la Copa de Europa. El francés anotó sus goles 49 y 50, con lo que sólo tiene por delante a otros dos mitos como el hoy entrenador del Castilla, Raúl González, que hizo 66, y a su excompañero Cristiano Ronaldo, que logró 105.

Pero más allá de la capacidad goleadora de Benzema, es su aportación al juego lo que le han convertido en un líder natural. La mano vendada como amuleto, el galo ha dejado atrás las dudas y los putos que exigían de él que fuera un mero delantero centro, sino que es su aportación como compañero de los de arriba lo que le ha granjeado los elogios unánimes en el Bernabéu.

Ante el Galatasaray se convirtió en el 'maestro Jedi' del joven Rodrygo Goes, a quien ya se le puede considerar como el elegido que traerá el equilibrio a la siempre ciclotímica grada del Bernabéu. Las combinaciones entre el brasileño y el francés supusieron cinco de los seis goles a los turcos, y el joven trigoleador tiene claro que con Benzema puede aprender mucho. "Tiene 18 años y no tiene miedo. Me encanta cuando veo a un joven jugar de esa manera", dijo el '9' del Real Madrid sobre el recién llegado.

Pero más allá de su aportación junto a sus compañeros, es el paso adelante que ha dado como referente del Real Madrid lo que le convierte en un imprescindible. El último superviviente del tridente de la 'BBC', ya que Bale ni está ni se le espera, está consiguiendo hacer olvidar poco a poco que aún faltan los goles de Cristiano Ronaldo y nadie ha llegado para suplirlos.