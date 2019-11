El Bernabéu ya tiene en Rodrygo a su estrella

Desde el inicio de la temporada, el Real Madrid ha acusado cierta falta de gol que obligaba a los madridistas a mirar aún con nostalgia, más de un año después, a la alargada sombra de Cristiano Ronaldo.

Con la llegada de Hazard, el único fichaje 'galáctico' desde la marcha del portugués, la ilusión se renovó con todas las esperanzas puestas en el belga quien, aunque ha dejado destellos de calidad, no ha terminado de explotar.

En medio de los eternos debates, las pruebas de alineaciones y los partidos desesperantes en los que los blancos no culminaban en la red rival, se ha ido haciendo hueco un héroe inesperado.

Rodrygo Goes es, a sus apenas 18 años, la mayor esperanza del Real Madrid en este momento. Sobre el campo, desde luego, está demostrando que no le quedan grande las expectativas. No falla de cara al gol y se entiende a la perfección con el dueño y señor de la delantera blanca, Karim Benzema.

Sobre el papel, y con los pies en el suelo, no se puede cargar sobre un chico de 18 años toda la responsabilidad del éxito blanco y, ni mucho menos, asignarle la tarea de ser Cristiano Ronaldo. Pero Rodrygo marca, Rodrygo encara, Rodrygo crea y asiste. Rodrygo enamora.

Ante el Galatasaray, en la goleada por 6-0, tres de los goles fueron suyos y otro llevaba su firma en forma de asistencia a Benzema. Atento y siempre metido en el partido, aprovechó con aires de veterano un error de la zaga turca para regalarle un tanto al francés.

El brasileño tiene estrella. Quizá con el tiempo confirme que lo es.